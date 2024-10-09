В России собираются ограничить самозанятым выполнение ряда работ

Министерство труда и социальной защиты России предложило ограничить допуск самозанятых граждан к опасным видам работ. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на замечания Минтруда к новому законопроекту Минэкономразвития РФ о платформенной экономике.

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В Минтруде подчеркнули, что есть риски привлечь партнера-исполнителя к выполнению работ повышенной опасности, а на самозанятых не распространяются принципы безопасности труда, установленные Трудовым кодексом РФ, а их работодатель обязан обеспечить. Ведомство предлагает запретить исполнителями принимать заказы на работы повышенной опасности или работы по тем видам профессий, которые установит кабмин.

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Заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Екатерина Папченкова высказала мнение, что нужно посмотреть риски по всем сферам, где работают самозанятые, и решить вопрос системно. Она обратила внимание на то, что самозанятый электрик — это распространенная практика и неправильно было бы ограничивать возможность его работы в рамках договора гражданско-правового характера.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов подчеркнул, что в рассмотрении вопроса о том, нужно ли допускать самозанятых граждан к выполнению опасных работ, следует учитывать наличие у них соответствующей квалификации.

До этого сообщалось, что российские власти разработали ряд мер по борьбе с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Согласно документу, операторам платформ, через которые самозанятые находят заказы, предлагается ограничить систематическое выполнение ими услуг для одного заказчика и не допускать принятие заказов для самозанятых от тех заказчиков, с которыми они состояли в трудовых отношениях ранее.

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