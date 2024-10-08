Эксперт оценил ситуацию с ростом цен на красную икру

Глава общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о росте цен на красную икру, а также оценил необходимость введения ограничений на экспорт данного продукта.

Ранее «Известия» сообщили о существенном повышении стоимости красной икры в России после завершения путины. Отмечалось, что в сравнении с 2023 годом цена на нее возросла на 25%. Вместе с тем глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала, что ведомство рассмотрит необходимость ограничения экспорта красной икры из России.

Многие отраслевые специалисты сейчас действительно указывают на сокращение объемов вылова лососевых и, соответственно, на снижение поставок красной икры на внутренний рынок и ее удорожание. При этом говорить о каком-либо дефиците или физической недоступности данного продукта, конечно, нельзя. Этого нет. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Предложение Минсельхоза об ограничении экспорта красной икры из России эксперт назвал «уместным и своевременным».

«Это позволит повлиять на динамику цен на икру. Но при этом нужно понимать, что красная икра не является товаром повседневного спроса, товаром первой необходимости или социально значимым товаром, поэтому как бы ни развивалась ситуация со стоимостью данного продукта – потребители не пострадают. Есть и другие деликатесы, которые могут его заместить, если это необходимо», - отметил эксперт.

В Рыбном союзе ранее заявили об ожидающемся переизбытке икры благодаря высоким запасам с 2023 года, напомнил Павлов.

«В связи с этим мы можем предположить, что ряд производителей сознательно допускает публичные интервенции, в том числе и в СМИ, чтобы создать искусственный ажиотаж и задрать цены. Так что в дальнейшем здесь многое будет зависеть от действий регуляторов - захотят ли они принять меры как по ограничению экспорта, так и по пресечению вероятных недобросовестных практик отдельных производителей красной икры?» - сказал он.

В настоящее время становится актуальным вопрос о долгосрочной стратегии отечественных производителей красной икры, добавил он.

«Готовы ли они, скажем так, портить отношения с потребителями, проводить согласованные действия, чтобы удерживать цены на высоком уровне? Или же они еще до принятия решений со стороны Минсельхоза, или, может быть, Антимонопольной службы будут готовы насытить внутренний рынок, увеличить объем предложения и тем самым способствовать снижению цен на данный товар?» - задался вопросом специалист.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать качественную красную икру.