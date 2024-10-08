Оценена польза жилищно-накопительных вкладов

Жилищно-накопительные вклады не помогут снизить цены на жилье, однако окажутся полезными некоторым гражданам. Выгоду от нового инструмента, который вскоре появится в России, оценил кандидат экономических наук, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в эфире радио «Комсомольская правда».

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По словам эксперта, такие вклады открываются на более длительный срок, благодаря чему банки могут предложить повышенный процент. Они позволяют гражданам более уверенными темпами копить на первоначальный взнос, а затем взять ипотеку в том же банке по лучшим условиям, которые предлагают долгосрочным клиентам.

Государство также заинтересовано в жилищно-накопительных вкладах. Они поспособствуют решению жилищной проблемы граждан, а кроме того, привлекут в банки долгосрочные денежные ресурсы — эти средства можно будет использовать для долгосрочного кредитования экономики.

«Такие вклады, естественно, не решение проблемы с дороговизной квартир. Это — лишь еще один продукт, который кому-то из граждан может оказаться полезен», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что в России планируют создать сразу несколько новых программ ипотеки. Предложения по ним обсудит Госдума с экспертами и представителями Минфина.