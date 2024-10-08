Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу его фракции «Справедливая Россия — За правду» о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии.

Ранее в Госдуме выступили с предложением выплатить 13-ю пенсию в декабре всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. Письмо с такой инициативой направил премьер-министру Михаилу Мишустину глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, средняя пенсия сейчас вчетверо уступает средней зарплате, поэтому такая выплата в конце года восстановит социальную справедливость в отношении пенсионеров.

Значительная часть наших пенсионеров сейчас находится в очень тяжелом экономическом положении, и им жизненно необходимы разнообразные меры поддержки, в том числе и такая их форма, как 13-я пенсия. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Отвечая на вопрос об источниках финансирования инициативы, парламентарий подчеркнул, что средства на выплату 13-й пенсии планируется выделять из федерального бюджета.

«Федеральный бюджет у нас достаточно богат, и если не выкачивать из него средства различными бухгалтерскими приемами, вроде создания резервных фондов, хватающих, по мнению специалистов, на многие десятилетия, то средства для пенсионеров в нем найдутся. Кроме того, наша фракция каждый год разрабатывает альтернативный бюджет. Там указываются те источники дохода, которые финансовый блок правительства, пребывающий в рамках доктрин тоталитарной «секты» либералов, просто не хочет [видеть]. По мнению этой «секты», данные источники доходов являются «некошерными», то есть не соответствующими канону», - сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в возможности реализации идеи выплачивать 13-ю пенсию.