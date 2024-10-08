Названы причины, почему банк может отказать в кредите

Зачастую банки отказывают в выдаче кредита. О том, что влияет на такое решение, выяснил портал Banki.ru.

Как отмечается, причина для отказа — плохая кредитная история. Она возникает по ряду причин, в частности, из-за просрочек по кредиту и долгов по алиментам, говорится в статье. Еще одной причиной для отказа является низкая платежеспособность, указывают авторы.

При этом подчеркивается, что речь идет не всегда о маленьком доходе. Скорее, под такой платежеспособностью подразумевается высокая долговая нагрузка. Среди других причин, как пишут авторы, — непогашенная или просроченная задолженность и банкротство в прошлом.

В материале отмечается, что увеличить шансы на получение кредита может хорошая кредитная история. Эксперты советуют перед обращением в банк своевременно выплачивать имеющиеся долги, избегать просрочек и уменьшать количество кредитных запросов. Это позволит не ухудшать свой рейтинг, отмечают они.

Ранее издание РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР) в ряд ведомств сообщило, что банки раскритиковали законодательную инициативу о введении запрета на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Письма адресованы ЦБ, Минфину, Совету Федерации и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Законопроект внесли в Госдуму минувшей весной.