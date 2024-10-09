Москвичи не откажутся от такси, даже если оно подорожает

Цена на услуги такси в Москве к концу года может увеличиться на треть. В этом случае средний чек на поездку вырастет до 1000 рублей и более (сегодня он 800-900 рублей). Такой прогноз в беседе с корреспондентом "РГ" дала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, из-за инфляции и высокой ставки Центробанка для таксопарков все менее доступны кредиты, лизинги, ГСМ, страховые полисы и пр. Издержки, которые несет бизнес такси, накладываются на потребителя - отсюда и подорожание. Влияет и сезонный фактор: пик роста цен придется на ноябрь - декабрь, когда жители Москвы начнут больше перемещаться по городу, с учетом своих предновогодних планов.

"Стоимость услуг такси к концу 2024 года возрастет из-за увеличения трафика и движения потоков людей, - подтвердил "РГ" Роман Ломакин, начальник автоколонны таксопарка NEXT. - Другая причина - из-за санкций подскочила стоимость иномарок и комплектующих к ним, а импортозамещение у отечественных производителей не всегда на высоте. Пока цены таксопарка особо не отпугивают пассажиров. Средний чек на поездку в нем - 980 рублей. Но, как ожидается, к концу года сумма увеличится до 1100-1300 рублей".

Такси уже стало неотъемлемой частью жизни москвичей, они не готовы отказаться от него, даже если поездки будут дорожать дальше. Люди привыкли, считают эксперты. Но пока рост цен не настолько велик, чтобы жители и гости столицы стали массово отказываться от машин с шашечками. Не исключено, однако, что слишком пессимистичный прогноз на стоимость услуг такси в Москве не оправдается, ведь таксисты и агрегаторы не заинтересованы даже в небольшом падении спроса. Поэтому слишком задирать ценник и не в их интересах.