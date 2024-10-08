Трамп заработал за 2023 год вдвое больше, чем за последний в Белом доме

Доходы экс-президента США Дональда Трампа составили за 2023 год $218 млн, то есть почти в два раза больше, чем в конце его срока на посту американского лидера. Об этом сообщил журнал Forbes.

Издание отметило, что во время президентского срока доходы Трампа были значительно меньше. Хотя многие бывшие главы государств, включая Барака Обаму, Джорджа Буша - младшего и Билла Клинтона, увеличили свой заработок после того, как покинули Белый дом, никто из них не смог достигнуть уровня дохода Трампа. В связи с этим Forbes назвал республиканца "самым богатым президентом в истории".

Как утверждает журнал, Трампу удалось увеличить заработок благодаря бизнесу в сфере гольфа. Так, по подсчетам Forbes, активы экс-президента в этой сфере за 2023 год составили около $74 млн. Если прибавить к этой сумме частный клуб Мар-а-Лаго (штат Флорида), то стоимость активов вырастет до $91 млн. Еще около $5 млн Трамп заработал в прошлом году от продажи книг и публичных выступлений и еще $5 млн - от продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Всего же за три года после ухода с поста президента (2021-2023) "магнат в сфере недвижимости" получил операционный доход в размере $605 млн, что "значительно больше" заработанных за первые три года в Белом доме $445 млн.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Республиканскую партию на них будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.