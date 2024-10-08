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Forbes: Трамп заработал за 2023 год вдвое больше, чем за последний в Белом доме

Доходы экс-президента США Дональда Трампа составили за 2023 год $218 млн, то есть почти в два раза больше, чем в конце его срока на посту американского лидера. Об этом сообщил журнал Forbes.

Трамп заработал за 2023 год вдвое больше, чем за последний в Белом доме
© globallookpress.com

Издание отметило, что во время президентского срока доходы Трампа были значительно меньше. Хотя многие бывшие главы государств, включая Барака Обаму, Джорджа Буша - младшего и Билла Клинтона, увеличили свой заработок после того, как покинули Белый дом, никто из них не смог достигнуть уровня дохода Трампа. В связи с этим Forbes назвал республиканца "самым богатым президентом в истории".

Как утверждает журнал, Трампу удалось увеличить заработок благодаря бизнесу в сфере гольфа. Так, по подсчетам Forbes, активы экс-президента в этой сфере за 2023 год составили около $74 млн. Если прибавить к этой сумме частный клуб Мар-а-Лаго (штат Флорида), то стоимость активов вырастет до $91 млн. Еще около $5 млн Трамп заработал в прошлом году от продажи книг и публичных выступлений и еще $5 млн - от продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Всего же за три года после ухода с поста президента (2021-2023) "магнат в сфере недвижимости" получил операционный доход в размере $605 млн, что "значительно больше" заработанных за первые три года в Белом доме $445 млн.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Республиканскую партию на них будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.

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Барак Обама
Дональд Трамп
Республиканская партия США