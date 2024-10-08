В России появятся стипендии имени Жириновского

Министерство науки и высшего образования РФ поддержало предложение председателя ЛДПР Леонида Слуцкого учредить стипендии имени основателя партии Владимира Жириновского для студентов вузов и аспирантов, пишет "Российская газета».

«Жириновский всегда подчеркивал важность воспитания нового поколения политиков и госуправленцев. Будучи студентом, он был крайне стеснен в деньгах, ему приходилось ограничивать себя во всем. Тем не менее Владимир Жириновский упорно шел к своей цели. Став выдающимся политиком, одной из ключевых фигур современной России, он понимал, как важно сегодня поддерживать тех, на кого ляжет ответственность за страну после нас», - прокомментировал Слуцкий.

По данным издания, стипендии будут установлены в таких областях как востоковедение и государственное управление. В общей сложности учредят 20 стипендий – по 10 получат студенты и аспиранты.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета сообщило, что власти России готовятся к индексации стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов. Отмечалось, что со следующего года суммы увеличатся на 4,5% в 2025 году.

Правительством РФ был внесен в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. В материалах к нему говорится, что стипендиальный фонд повысят также в 2026 году на 4,0% и в 2027 году - на 4,0%.