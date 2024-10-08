Отопление в деле: советы и рекомендации, как платить меньше

В российской столице начался отопительный сезон. Издание Life выяснило, как сэкономить и какая температура в квартире является нормой.

Как отмечается, один из главных способов снизить затраты — установить индивидуальные счетчики. Благодаря данным устройствам можно контролировать объемы потребления тепла и снижать его при необходимости, говорится в публикации. Однако, по словам общественного деятеля, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, установка таких приборов возможна только в домах с соответствующей технической инфраструктурой.

Если нет возможности установить счетчики, можно воспользоваться распределителями и вычислителями тепла, отметил специалист. Как уточнил он, эти приборы не требуют вмешательства в отопительную систему, так как измеряют температуру не воды, а поверхности радиатора.

«С распределителями каждый месяц жильцы платят все так же по нормативу, но раз в год УК делает перерасчет», — пишет издание со ссылкой на собеседника.

Еще одним способом эффективного управления затратами на отопление является установка системы погодного регулирования, подчеркнул Бондарь. Данное оборудование позволяет автоматически отслеживать температуру и регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий, пояснил он.

В день начала отопительного сезона помещение ещё набирает температуру — обычно на это требуется около суток. Согласно санитарным нормам, температура в жилом помещении (на кухне в том числе) — не ниже 18 градусов, в ванной — 25.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу социально-экономического развития России, индексация тарифов ЖКУ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Соответствующий документ был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета.