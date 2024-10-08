В Госдуме предложили в декабре выплатить пенсионерам 13-ю пенсию

В Госдуме выступили с предложением выплатить 13-ю пенсию в декабре всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. Письмо с такой инициативой направил премьер-министру Михаилу Мишустину глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, средняя пенсия сейчас вчетверо уступает средней зарплате, поэтому такая выплата в конце года восстановит социальную справедливость в отношении пенсионеров.

В России предложили в декабре выплатить 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщают «Известия».

Обращение партийного лидера направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В своём заявлении он отмечает, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в этом году должны составить 10,537 трлн рублей, то есть вырасти на 11,4%. По данным аналитического портала ФНС России, за период с января по июль 2024 года поступления по данным видам страховых взносов выросли на 32,4% — «то есть существенно более высокими темпами», поясняет политик.

Коэффициент утраченного заработка при этом, согласно сведениям Росстата, снизился. Таким образом, средняя пенсия сейчас вчетверо уступает средней зарплате, заключил Миронов. По его мнению, «это абсолютно неправильно».

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — заявил Сергей Миронов.

Накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что 1 января 2025 года в России проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Более того, в проекте федерального бюджета на следующий год предусмотрено возобновление индексации выплат работающим пенсионерам.

О планах возобновить повышение пенсий трудящимся россиянам ещё в июле объявил президент Владимир Путин. О том, что индексация выплат работающим пенсионерам — это справедливое и давно назревшее решение, российский лидер заявил 11 июля на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Это решение давно созрело. Нужно было привести всё в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством», — подчеркнул президент.

На необходимость индексации пенсий в соответствии с уровнем инфляции также обратила внимание член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, решение поднять уровень индексации до 7,3% — это «более правдиво по отношению к людям, более честно».

«Мы ни в коем случае не позволим инфляции опередить темпы роста пенсионного обеспечения. Мы уже с 1 января 2025 года страховую пенсию повысим на 7,3%, что позволит с опережением обеспечить пенсионеров соответствующей разницей между ростом инфляции и ростом пенсии», — заявила депутат в беседе с RT.

«Государство обязано это делать (поддерживать пенсионеров. — RT). Это не право, это обязанность государства — поддерживать тех, кто не может самостоятельно иметь доход», — добавила Бессараб.

Напомним, в России с 1 октября на 5,1% проиндексировали пенсии военным. По оценкам властей, мера коснулась около 2,8 млн человек. Нововведение затронуло не только военных пенсионеров, но и бывших сотрудников отдельных силовых ведомств, а также членов их семей. Для них размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении выплаты, теперь будет составлять 89,83%.

С этого месяца на 5,1% также увеличилась оплата труда работников федеральных госучреждений. В Госдуме уточнили, что речь идёт о медработниках клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры, а также о гражданском персонале силовых ведомств.