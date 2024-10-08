Россиянам сообщили о размере средней пенсии по старости

Средняя пенсия по старости в стране увеличится до 24,1 тысячи рублей в следующем году. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на документы проекта бюджета Социального фонда (СФР).

К концу 2025 года средний размер пенсии увеличится на 7,5 процента, это немного выше индексации страховых пенсий (7,3 процента).

Отмечается, что средние пенсии вырастут немного быстрее из-за возобновления индексации выплат для работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году. На данный момент они получают страховую выплату и фиксированную прибавку к ней.

По данным СФР, в РФ в середине текущего года проживало 41,1 миллиона пенсионеров, из которых 33,2 миллиона неработающие. Для них средняя выплата по старости равна 23,4 тысячи рублей, для работающих пенсионеров — 18,6 тысяч рублей, сказано в статье.

Пенсии в следующем году будут проиндексированы в январе на уровень инфляции 2024 года. Об этом 7 октября сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, размер выплат увеличится как у неработающих, так и у работающих пенсионеров.