В России оценили увеличение доходов бюджета на фоне налоговых изменений

Суммарный эффект для российского бюджета от налоговых изменений оценивается в 3,6 триллиона рублей в 2025 году, рассказал в Совете Федерации председатель Счетной палаты (СП) РФ Борис Ковальчук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доходная база федерального бюджета будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства», — объяснил глава СП.

По его словам, в 2027 году показатель достигнет 6,3 триллиона рублей.

Согласно предложению Минфина, Алексей Сазанов ранее уточнил, что принятие новых ставок с одной стороны связано с запросом граждан на справедливость, с другой — позволит «сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий».

Согласно июньским данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины (58 процентов) россиян слышали об одобренных изменениях налоговой системы и почти две трети из этой группы (65 процентов) оценивают введение в РФ прогрессивной шкалы НДФЛ в качестве правильного и своевременного решения.