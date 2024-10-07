Россияне стали покупать гораздо меньше сигарет в этом году по сравнению с прошлым, в летний период снижение достигало 22% в годовом выражении.

"Сильнее всего продажи упали в летние месяцы - в 2024 году объем продаж сигарет сократился на 22% по сравнению с летом 2023. За весну 2024 продажи сократились на 19%, а за зиму - на 16%", - подсчитали для РИА Новости в системе сервисов "Контур.Маркет".

Аналитики обработали 45 млн чеков.

При этом средняя цена на сигареты в 2024 году повысилась на 4–9% по сравнению с 2023 годом, самый большой рост цен произошел минувшей зимой, уточнили в компании.

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