Стало известно, как платить налог с криптовалюты

Адвокат Денис Спицын рассказал, что любые действия с криптовалютой подпадают под действие федерального закона «О цифровых финансовых активах». Его слова приводит «Российская газета».

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Он отметил, что данный закон — это единственный норматив, который регулирует использование и хранение криптовалюты в России.

«Налоговики считают доходом прибыль от операций с криптовалютой, за исключением расходов на ее приобретение», — рассказал юрист.

По его словам, с образовавшейся разницы уплачивается налог. Если прибыль за отчетный период составила не более 5 млн рублей, налог составляет 13%, если более — 15%.

Чтобы уплатить налог, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в ФНС или МФЦ по месту регистрации. Крайний срок для подачи декларации — 30 апреля, для уплаты — 15 июля.

В сентябре стало известно, что министерство финансов России рассматривает возможность введения акциза на электроэнергию для майнеров криптовалют. На первом этапе это может быть косвенный налог на потребляемое майнерами электричество. Россия стала одним из мировых лидеров по майнингу благодаря избытку энергоресурсов в Сибири. Интерес к отрасли растет, особенно со стороны иностранных инвесторов.