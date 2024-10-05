Мошенники начали обманывать россиян от лица сервисов доставки

Появилась новая мошенническая схема, которая заключается в том, что злоумышленники связываются с пользователями в мессенджерах с поддельных аккаунтов популярных сервисов доставки. Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в пресс-службе Роскачества.

Отмечается, что в основном мошенники создают профили представителей СДЭК, «Яндекс Доставки» или Delivery Club через WhatsApp.

Злоумышленники пишут россиянину, что его заказ якобы готов, а для предоставления более «подробной информации» отсылают фшинговую ссылку, которая пересылает на фейковый сайт сервиса. На нем мошенники обманом убеждают пользователя ввести свой номер карты и в конце концов получают доступ к мобильному приложению банка, передает сообщение ведомства ТАСС.

В Сбербанке назвали фразы, которые выдают мошенников

Мошенники активизировались в мессенджере Telegram под предлогом записи к врачу. Основной их целью является получение доступа к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги».

анее Департамент здравоохранения Москвы предупредил о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят гражданам и предлагают помощь с установкой приложения «ЕМИАС. Инфо».