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Причину предложения банками вкладов под 20 процентов годовых объяснили

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил, что банки предлагают вклады под 20 процентов годовых, поскольку их политика зависит от оценки траектории ключевой ставки в будущем, а также собственной потребности в заемных деньгах от россиян. По его словам, в ряде случаев срок может составлять меньше года, сообщает агентство «Прайм».

Причину предложения банками вкладов под 20 процентов годовых объяснили
© Lenta.ru

«Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода ЦБ к циклу смягчения ДКП», — заявил эксперт.

Он добавил, что при ускорении инфляции ожидания по ключевой ставке в очередной раз могут измениться, в результате чего депозитные условия будут еще более привлекательными.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что рублевые вклады выглядят как самый надежный и выгодный инструмент для хранения сбережений в условиях высокой ключевой ставки. Кроме того, он рекомендовал жителям России обзавестись подушкой финансовой безопасности, объема которой должны хватить на два-три месяца расходов.

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