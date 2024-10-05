Россияне в сентябре в 2,6 раза больше обменивали доллары, чем евро

В России в сентябре число конвертаций долларов было в 2,6 раза больше, чем евро. Такие результаты показало исследование, проведенное банком "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

Авторы исследования также указали, что американские доллары в сентябре на 18% чаще продавали, чем покупали. Евро чаще продавали, чем покупали - на 76%, соответственно.

В исследовании отмечается, что россияне предпочитают наличный обмен валюты. Так, в минувшем сентябре 93% всех конвертаций было отмечено в офлайне, а лишь 7% - в онлайне.

Кроме того, данные банка показывают, что по сумме операций также лидировал наличный обмен валюты. Соотношение в его пользу в сентябре составило 70% против 30% у безналичных конвертаций.

Согласно статистике банка, в сентябре средний чек одной валютообменной операции с долларами составил $681, а с евро - €532.

Методология

Эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в сентябре и августе 2024 года.