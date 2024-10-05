Кипрский банк закрыл счета 7 тысяч россиян из-за санкционных рисков

Кипрский банк Bank of Cyprus закрыл счета 7 тыс. россиян с начала СВО в 2022 году.

«Банк закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежавших порядка 7 тыс. россиян», — сообщает Frank Media со ссылкой на пресс-службу банка.

Уточняется, что при вынесении решения о том, каким именно клиентам закрыть счета, кредитная организация руководствовалась «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой по управлению рисками.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом.