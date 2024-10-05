В Госдуме назвали способ получать высокую пенсию

В первую очередь, чтобы иметь высокую пенсию, нужно работать, обозначила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Способ сделать выплаты в старости больше она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Чтобы претендовать на высокую пенсию, депутат посоветовала работать в белую, выработать соответствующий стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов.

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Конечно, хорошо еще себя обезопасить и по возможности отложить пенсионные сбережения. Сейчас государство дает возможность софинансирования, и этими возможностями нужно пользоваться, потому что это примерно 360 тысяч рублей Светлана Бессараб депутат Госдумы

Средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров сегодня выше 23 тысяч рублей, сказала парламентарий. Военные пенсии для бывших военнослужащих и силовиков, по ее словам, составляют примерно 41 400 рублей.

Бессараб подчеркнула, что сегодня нет пенсий ниже прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации.

«Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж. К сожалению, часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума из федерального бюджета либо из регионального в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум по сравнению с федеральным», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что индексация пенсии российским пенсионерам может начаться с 1 января 2025 года. Внесенная в Госдуму пояснительная записка к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) предполагает, что пенсии проиндексируются на 7,3 процента, что составляет прогнозный уровень инфляции. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, причем для последних это будет первая индексация с 2015 года.