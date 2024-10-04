В ЦБ назвали особенность активов россиян

Большую часть активов россиян нельзя быстро продать, отмечает Банк России, объясняя низкую реакцию граждан на повышение процентной ставки.

Преобладающей является группа домохозяйств, владеющая недвижимостью с ограничениями в ликвидности, отмечает регулятор в аналитической записке, опубликованной на сайте ЦБ.

«Высокая доля неликвидной собственной недвижимости у российских домохозяйств во многом обусловлена результатом приватизации жилья 1990-х годов», — говорится в материалах.

Так, основой таких активов является основное жилье, которое в основном было получено в ходе приватизации, куплено или унаследовано. При этом около 17% в стоимостном выражении составляет доля дополнительных объектов недвижимости (квартир, домов в России или за рубежом). На долю автомобилей в стоимостной структуре нефинансовых активов российских домохозяйств приходится 5%, подсчитали в Банке России.

Отсутствие дополнительных объектов недвижимости у широкого круга домохозяйств может ограничивать эффективность работы механизма трансмиссии при росте ключевой ставки за счет отсутствия возможности реализации основного жилья. Кроме того, россияне не склонны использовать такое жилье в качестве залога для получения кредита, подчеркивается в материалах.