Эксперт объяснил резкий рост цен на авиабилеты в России

Стоимость полета в экономклассе в России в период с 24 по 30 сентября могла вырасти на 6,5% из-за того, что россияне начали покупать билеты на новогодние рейсы. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя данные Росстата.

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Он отметил, что данную ситуацию нельзя объяснить сезонностью, однако массовая покупка билетов на будущие периоды могла сыграть свою роль.

«В этом случае, конечно, средняя цена может и выше быть, потому что сейчас как раз билеты выкупаются, соответственно, перевозки на новогодних каникулах растут в цене», — уточнил Гусаров.

Руководитель туристического агентства «География» Елена Агаршева до этого говорила, что цены на авиабилеты в России не сильно изменятся к концу 2024 года. Она отметила, что их стоимость меняется в рамках инфляции. По ее словам, сейчас 80% пассажирских перелетов российских авиаперевозчиков приходится на внутренние направления, остальные — на международные. При этом стоимость последних будет зависеть от курса валюты, уточнила эксперт, поэтому предсказать, что будет с их стоимостью, сложно.