В России призвали ограничить максимальные суммы платежей по картам

Банкам следует прописывать в договорах возможность устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами. Об этом заявил в своем обращении к Банку России сенатор Айрат Гибатдинов, передает РИА Новости.

Политик обратил внимание на то, что сейчас некоторые банки предоставляют гражданам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан. Вместе с тем не все клиенты осведомлены о том, что это можно сделать, указал Гибатдинов

В этой связи он счел целесообразным внести изменения в банковские правила требований «об обязательном включении в договор банковского счета и положений об особенностях электронных переводов и списаний денежных права клиента на определение суточного и иного временного лимита суммы денежных средств, которые могут быть переведены с банковского счета посредством индивидуальных платежных средств через сеть Интернет».

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Ранее издание РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» сообщило, что россияне начали активно использовать доступные лимиты по кредитным картам. Они нарастили траты до максимального за 2,5 года значения. Уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в этот месяц вырос на 1,9 п.п., до 33,9%.