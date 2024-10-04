Юрист ответила, как нужно действовать в случае оформления мошенниками кредита

У граждан есть возможность расторгнуть договор в случае оформления мошенниками на них кредита без их ведома. Об этом заявила «Известиям» арбитражный управляющий, юрист и основательница компании «ЮверконЪ» Юлия Верховцева.

Так, отмечается, что жертва может оспорить кредитный договор в суде. В данной ситуации человеку следует подать иск о его недействительности. Эксперт рекомендует в таком случае незамедлительно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. После этого необходимо проинформировать кредитную организацию о возбужденном уголовном деле и запросить информацию о заключении договора».

Верховцева отметила, что пострадавший имеет право на защиту своих интересов и может требовать расторжение договора в судебном порядке, если вина мошенников будет доказана. Юридическая практика в таком случае неоднозначная, очень много зависит от юриста, который ведет дело, добавила она.

В Сбербанке назвали фразы, которые выдают мошенников

Ранее Telegram-канал «Сапа» сообщил, что 50-летняя женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей в Мурманске. Согласно имеющейся информации, мошенники предложили женщине заработать на онлайн-бирже. После того как пострадавшая заполнила анкету, злоумышленники предложили женщине положить деньги на криптокошелек, чтобы в дальнейшем увеличить накопления. При этом женщина отправляла деньги несколько раз — пострадавшая взяла несколько кредитов.