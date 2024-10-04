Льготы на услуги нотариусов предложили пересмотреть

Некоторые российские льготники не могут получить скидку на услуги нотариусов, поскольку их не учли в перечне льготных категорий при оплате регионального тарифа. При этом региональный тариф на нотариальные действия может в разы превосходить федеральный, что, по сути, обесценивает федеральную льготу. На это обратили внимание в ЛДПР и разработали законопроект, уравнивающий виды льгот. Документ в ближайшее время планируют внести в Госдуму, копия есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Велика разница

С 2023 года плата за нотариальные услуги состоит из федерального и регионального тарифов. На действия, для которых установлена обязательная нотариальная форма, размеры федерального тарифа и льготы по нему соответствуют нормам о государственной пошлине, зафиксированным в Налоговом кодексе. Эти льготы едины для всех субъектов РФ.

Региональный тариф заменил ранее бравшуюся плату за услуги нотариусов правового и технического характера, он зависит от прожиточного минимума в каждом отдельном субъекте. Размер тарифа устанавливает региональная нотариальная палата по утвержденной Минюстом формуле. Министерство утвердило и перечень применяемых к региональным тарифам льгот, который отличается от предусмотренного для федерального тарифа.

Но в перечень региональных льгот не включены такие предусмотренные Налоговым кодексом категории, как инвалиды II группы, общественные организации инвалидов, физические лица, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, и целый ряд других категорий физлиц и организаций. На это обратил внимание глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Размеры регионального тарифа могут многократно превышать ставки госпошлины, то есть тарифа федерального», — сказал «Парламентской газете» депутат. По его данным, в Москве нотариальный тариф за удостоверение доверенностей составляет 1,9 тысячи рублей, из которых только 200 рублей — федеральная часть, а 1,7 тысячи — региональная. Согласно Налоговому кодексу, физлица освобождены от пошлины за удостоверение доверенности на получение пенсий, но эта льгота действует лишь на федеральную часть тарифа. То есть заплатить нотариусу придется те самые 1,7 тысячи. Это делает установленную федеральным законом льготу явно несоразмерной, пришел к выводу депутат Нилов.

Без зарплаты не останутся

Парламентарии разработали поправки в закон о нотариате, распространяющие федеральные льготы и на региональный тариф. В официальном отзыве Правительство рекомендовало авторам инициативы ее доработать, отметив, что «размер регионального тарифа составляет экономическую основу частной нотариальной деятельности». Полностью обнулив тариф, можно оставить нотариусов без средств к существованию.

В ЛДПР не считают, что своей инициативой обанкротят нотариат. Занявшись темой тарифов и льгот, они отметили более чем удовлетворительное финансовое состояние этой сферы. По данным Минюста, в 2022 году общая сумма валового дохода нотариусов составила 88,7 миллиарда рублей, а сумма расходов нотариусов на осуществление своей деятельности — всего 23,4 миллиарда рублей. Общая же сумма льгот — четыре миллиарда рублей, то есть чуть больше 4,5 процента валового дохода.

В структуре валового дохода нотариусов государственная пошлина — тот самый федеральный тариф — за год занимает лишь около 28 процентов, это 24,6 миллиарда рублей. По мнению Ярослава Нилова, это подтверждает необходимость более сбалансированного подхода к предоставлению льгот социально незащищенным категориям людей и для социально значимых нотариальных действий.

«С учетом указанных финансовых показателей льготы по региональному тарифу могут быть предоставлены без привлечения бюджетных средств», — заключил депутат.

Специалистов проверят на соответствие

Вопросами нотариата не первый год занимаются в Совете Федерации. По инициативе председателя палаты Валентины Матвиенко приняли закон о едином нотариальном тарифе, который действует с 1 октября 2023 года. В осеннюю сессию в Госдуму планируют внести новый законопроект, разработанный Минюстом во взаимодействии с сенаторами, сообщила «Парламентской газете» первый замглавы Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

В нем вновь уделили внимание нотариальным тарифам: их предельные размеры и льготы установит Минюст, а конкретные размеры тарифов и дополнительные региональные скидки — исполнительные органы субъектов РФ. Таким образом, влияние Федеральной нотариальной палаты на ценообразование станет меньше.

К нотариусам предъявят повышенные требования: обязательное высшее юридическое образование, а соответствие квалификации будет проверять специальная комиссия.