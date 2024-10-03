Мосбиржа отметила снижение инвестиций физлиц в акции

Физические лица в сентябре 2024 года сократили объем инвестиций в акции на 11,6 млрд рублей, увеличив при этом объем вложений в паи фондов до рекордных 70 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Московской биржи.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи при этом составил 123,4 млрд рублей, объем инвестиций в облигации - 65,1 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в сентябре составила 74,2%, в объеме торгов облигациями - 33,8%, на спот-рынке валюты - 8,3%, на срочном рынке - 59,3%. Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в сентябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (16%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Яндекса" (6%), "Норникеля" (5%), Т-банка (4%) и "Новатэка" (4%).

Самыми популярными бумагами из состава Индекса IPO в сделках частных инвесторов по итогам сентября стали акции EUTR, UGLD, SVCB, ASTR, WUSH, SOFL, LEAS, MBNK, DELI и VSEH. В топ российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM и AMNR (42%, 21%, 16% и 3% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (3%); в облигации с плавающим купоном TPAY (2%); в российские акции AKME и SBMX (по 2%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (2%); фонд на Индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" EQMX (1%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,86 млн (+18,1 тыс. за сентябрь). Торговый оборот на счетах ИИС в сентябре 2024 года составил 243,4 млрд рублей. В структуре оборота 71% пришлось на сделки с акциями, 9% - с облигациями и 20% - с паями фондов.

Итого число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 33,8 млн, ими открыто 61 млн счетов. Сделки на Московской бирже в сентябре заключили 3,8 млн человек.