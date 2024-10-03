Россияне отдали десятки миллиардов рублей частным пенсионным фондам

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогли привлечь в программу долгосрочных сбережений (ПДС) около 80 миллиардов рублей, по данным на 27 сентября. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Ее цитирует «Интерфакс».

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Подчеркивается, что на девятое сентября объем средств в ПДС составлял 64,7 миллиарда рублей, на 20 сентября — уже 75 млрд рублей.

Шишлянникова добавила, что с данной программой работает уже 31 фонд из 35.

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Ранее Шишлянникова рассказывала, что каждый третий россиянин, который заключил соответствующий договор, вносит деньги в эту программу больше одного раза. По ее словам, это весьма позитивный признак.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока государственного софинансирования взносов граждан по ПДС с трех до десяти лет.