Какое количество денежных переводов считается подозрительным

Банки отслеживают переводы клиентов и блокируют те, которые имеют признаки подозрительных. Таково требование законов о противодействии легализации и отмыванию денежных средств и мошенничеству.

Одним из признаков сомнительных операций является их число. Разобрались, какие переводы банк может признать подозрительными.

Какое количество переводов является подозрительным

Согласно рекомендациям Центробанка России, необычно большим количеством операций, на которое должны обращать внимание банки, является более 30 переводов в сутки. Эта цифра распространяется на операции как по списанию средств, так и по зачислению.

При этом, как говорит эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, критерий подозрительности операций не ограничивается одним только количеством переводов.

«Например, разовое получение членом родительского комитета денежных переводов от родителей для оплаты экскурсии в музей не повлечет блокировки. Финансовые операции анализируются в комплексе. Чтобы переводы считались подозрительными, необходимо одновременное совпадение не менее двух признаков из перечня, который рекомендован Банком России», — объясняет эксперт.

Помимо количества переводов к основным признакам подозрительного платежа относятся:

большое количество разных получателей и отправителей: более 10 в день и более 50 в месяц;

сумма перевода более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц. Обратите внимание: антиотмывочное законодательство обязует банки отслеживать все переводы на сумму от 600 тысяч рублей ;

промежуток менее 1 минуты между зачислением и списанием денежных средств;

на протяжении 12 часов (и более) проводятся операции по зачислению и списанию средств.

Кроме того, банки обращают внимание на счета и карты, с которых осуществляются переводы. Вот что может вызвать подозрение финансовой организации:

с карты или счета регулярно осуществляются только переводы (входящие и исходящие);

средний остаток средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций;

с карты не производится оплата в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих жизнедеятельность человека. Это услуги ЖКХ, связи, оплата товаров, работ и прочее.

Банк подозревает клиента в отмывании средств: что делать

Если банк выявит платежи, соответствующие двум (и более) критериям подозрительности/нетипичности операций по счету, он обязан принять меры по устранению или подтверждению своих сомнений, говорит Дайнеко.

В случае, если банк обнаружил признаки легализации/отмывания денежных средств, он может заблокировать не только саму операцию (или операции, если их несколько), но и приостановить доступ к счету.

Для разблокировки операций и счета клиенту понадобится предоставить финансовой организации документы, подтверждающие легальность перевода.

Если банк заблокировал перевод по подозрению в мошенничестве

Банки проверяют переводы клиентов не только в рамках борьбы с нелегальным денежным оборотом, но и с мошенничеством. С июля 2024 года финансовые организации обязаны отслеживать вообще все переводы, сверяясь с перечнем признаков операций, проводимых без согласия клиента. Это:

- счет получателя платежа находится в черном списке Банка России (базе, где содержится информация о клиентах, уже замеченных в подозрительных или противоправных операциях);

- перевод средств осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками;

- в отношение получателя перевода возбуждено уголовное дело;

- перевод носит нетипичный для владельца счета характер (по сумме, количеству операций, времени их совершения). «Несмотря на то, что точные критерии по количеству операций и сумме не определены, они оцениваются исходя из типичного финансового поведения клиента», — поясняет Дайнеко;

- от сторонней организации поступили данные о признаках совершения мошеннических действий (например, данные от мобильного оператора о всплеске СМС-сообщений, нетипичной телефонной активности перед трансакцией).

Если хотя бы один признак будет выявлен, перевод будет приостановлен до момента дополнительного подтверждения операции клиентом, отмечает Дайнеко. Если клиент подтвердит, что добровольно перевел деньги, финансовая организация проведет платеж, иначе вернет средства на счет. Деньги будут возвращены и в случае, если банку не удастся связаться с клиентом. Если же банк осуществит платеж на счет мошенника и не свяжется с клиентом, он вернет сумму в полном объеме.

По данным Центробанка, после введения нового закона о подозрительных переводах системно значимые банки ежедневно «охлаждают» порядка 20 тысяч платежей.

Помимо соблюдения рекомендаций ЦБ финансовые организации направляют собственные антифрод-системы на противодействие мошенничеству и устанавливают дополнительные признаки подозрительной операции, говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Какое количество переводов считается подозрительным: главное