В России взлетят цены на пиво

Правительство России предложило повысить акцизы на пиво и другие алкогольные напитки. Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, ставки акцизов могут быть увеличены до 30 рублей за литр в 2025 году, 31 рубль в 2026 году и до 32 рублей в 2027 году.

«Сидр, пуаре, медовуха: с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — 30 рублей за один литр; с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно — 31 рубль за один литр; с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно — 32 рубля за один литр», — сказано в документе.

Подобное изменение ставок акцизов соответствует уточненному прогнозу социально-экономического развития России.

Кроме того, предполагается увеличение акцизов на пиво с содержанием спирта более 8,6%. Согласно законопроекту, в 2025 году акциз может составить 56 рублей за литр, в 2026 году — 58 рублей, а в 2027 году — до 60 рублей за литр. Ранее обсуждаемые ставки были ниже: 27 рублей за литр в 2025 году, 28 рублей в 2026 году и 29 рублей в 2029 году.

Ранее пивоваренная компания «Балтика» и «АБ ИнБев Эфес» заявили о повышении цен на продукцию. По прогнозам, индексация произойдет в среднем на 10-15%. Цены поднимаются из-за инфляции, подорожания сырья и увеличения расходов на логистику.