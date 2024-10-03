Благодаря Hamster Kombat про хомяка россияне стали больше интересоваться криптовалютой

Компания «МегаФон» провела исследование и установило, что благодаря листингу токена HMSTR, связанного с игрой Hamster Kombat про хомяка, у жителей России вырос интерес к криптовалюте.

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Из-за возросшего интереса интернет-трафик на крупнейших криптоплощадках в сентябре увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В день выхода токена HMSTR объём передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели на 63%. В целом за сентябрь трафик увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом.

Наибольший объём трафика в день начала листинга токена пришёлся на Binance (45%), за ней следуют Bybit (30%) и OKX (13%). Также зафиксировали повышенный интерес россиян к операциям с виртуальными деньгами.