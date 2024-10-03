Прибавка к пенсии: кого ждут крупные выплаты в 2025 году

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России планируется повысить на 7,3%. Издание Life узнало все подробности.

Как отмечается, повышение заложено в проекте бюджета Социального фонда России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В «Европейской юридической службе» подчеркивают, что теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.

Там заявили, что Социальным фондом будет возобновлена индексация выплат пенсионерам, которые продолжают работать. Согласно изменениям, пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий на основании постановления Правительства РФ, напомнили в службе.

Там также сообщили, что особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Вместе с тем размер индексации прибавляется к пенсии работающего пенсионера, исчисленной и выплачиваемой на 31 декабря 2024 года.

«Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдёт автоматически. Самим гражданам не нужно подавать никаких заявлений и куда-либо обращаться. Социальный фонд проводит все предусмотренные законодательством индексации автоматически», - пишет издание.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм», что размер пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним категориям увеличат в России уже со следующего месяца. Эксперт отметил, что индексация, которая заявлена на уровне инфляции, - один из факторов для корректировки пенсии.