Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников

Правительство России предложило в следующем году повысить зарплаты бюджетникам в социальной сфере. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на поправки, внесенные в Госдуму.

Так, в рамках бюджетного пакета кабмин предлагает увеличить заработную плату врачей, медработников, учителей, преподавателей вузов, ученых, соцработников. В 2025 году их зарплаты хотят поднять на 13,2%, в 2026-м – на 10,2%, еще через год – на 8,3%.

Кроме того, планируется повысить зарплаты судей, прокуроров, работников госучреждений и Следственного комитета, госслужащих федерального уровня. Их оклады могут вырасти в следующем году на 4,5%, а в 2026-м и 2027-м прибавят по 4%.

По мнению авторов поправок, индексация зарплат позволит достичь целей из указов президента Владимира Путина, согласно которым бюджетники должны получать среднюю зарплату по региону, либо оклад этих категорий граждан должен превышать ее.

Ранее стало известно, что с октября 2024 года зарплаты работников бюджетной сферы будут проиндексированы на 5,1%. Меры коснутся в том числе врачей госучреждений и мединститутов, работников музеев, культурных, научных учреждений, напоминает 360.ru.