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Стало известно о планах ФРГ ужесточить правила получения пособий по безработице

Правительство ФРГ планирует принять решение об ужесточении правил получения пособия по безработице. Об этом сообщает Spiegel.

Германия ужесточит правила получения пособий по безработице
© РИА Новости

Отмечается, что нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. При условии согласования в парламенте, решение немецкого правительства начнет действовать с 1 января 2025 года.

По данным издания, в случае отказа от трудоустройства без веской причины пособие будет сокращено на 30 процентов в последующие три месяца. Кроме того, ожидается, что послабления при жилищно-коммунальных расходах уменьшатся. Решение немецких властей также коснется тех, кто зарабатывает без официального трудоустройства.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, потому что подобные выплаты создают препятствия для их возвращения в страну.

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Радослав Сикорский
ЕС