ЦБ отметил тревожную тенденцию в сегменте кредитования россиян

В последнее время россияне все чаще стали брать займы сначала в банках, а потом — в микрофинансовых организациях (МФО). О тревожной тенденции в сегменте розничного кредитования граждан сообщается в обзоре Центробанка (ЦБ).

В регуляторе подчеркнули, что число подобных заемщиков в России за последний год увеличилось до 20 процентов. На этом фоне суммарная задолженность граждан, у которых есть незакрытые кредиты в банках и МФО, выросла на 852 миллиарда рублей. Подобные факторы в еще большей степени увеличивают суммарный показатель закредитованности населения.

При этом, добавили в ЦБ, на заемщиков, которые берут кредиты сначала в банках, а потом — в МФО, приходится в общей сложности более 60 процентов всей задолженности. За 12 месяцев совокупный объем обязательств подобного типа заемщиков увеличился более чем на 50 процентов, резюмировали в регуляторе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке реформы МФО в России. Как уточнила она, регулятор предлагает разделить существующие в стране микрофинансовые организации на три вида, а самых алчных кредиторов из них — выдавить с рынка. Подобная мера, по ее словам, позволит не только обезопасить граждан от ростовщического типа МФО, которые наживаются на россиянах при помощи очень высоких процентов по кредитам, но и снизить общую займовую нагрузку населения.