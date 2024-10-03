Крупная покупка или вклад: что сейчас лучше сделать с деньгами

Если перед человеком стоит выбор: открыть вклад или сделать крупную покупку, стоит оценить необходимость покупки в данный момент, так как ставки по вкладам позволяют не только компенсировать инфляцию, но и приумножить сбережения, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В текущий момент вклады не только являются самым низкорисковым инструментом сбережения денежных средств, чему способствует наличие системы страхования вкладов, но и приносят хорошую доходность за счет готовности банков привлекать средства населения по повышенным ставкам», — обращает внимание эксперт.

При этом, по словам аналитика, ставки по вкладам в текущий момент существенно выше инфляции, что позволяет не только сохранить покупательную способность накоплений, скомпенсировав инфляцию, но и приумножить их.

«Что же касается крупных покупок, то здесь очень важно, понадобятся ли для такой покупки кредитные средства. Если достаточно имеющихся средств и кредитные средства не нужны, то стоит оценить необходимость такой покупки именно сейчас. Возможно, стоит ее отложить на будущее, а средства положить на депозит», — считает Зварич.

Если же нужны кредитные средства, то, как отмечает аналитик, здесь важным фактором выступают ставки по кредитам.