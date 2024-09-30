Стал известен размер МРОТ в 2025 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2025 года составит 22 400 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, который внесло правительство РФ в Госдуму.

Напомним, что сейчас МРОТ в России составляет 19 242 рубля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что с начала 2025 года показатель будет увеличен более чем на 16,5%. 24 сентября он отмечал, что властям необходимо обеспечить его опережающий рост, а к 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Кабмин подчеркнул, что ключевой задачей в ходе его формирование было исполнение социальных обязательств перед гражданами. В частности, свыше 4 трлн рублей предусмотрено на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.