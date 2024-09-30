Жителей Курской области начали обманывать с соцвыплатами

Жители Курской области столкнулись с новой схемой мошенничества, завязанной на социальных выплатах при утрате имущества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

В последнее время аферисты под видом компаний предлагают оперативно оформить жилищный сертификат.

«Сейчас появляются сообщения о создании фирм-однодневок, которые за небольшое (безвозмездное) вознаграждение обещают ускорить получение сертификата», — рассказал Зайцев.

Однако после внесения платы ситуация не меняется. Власти предупреждают, что ускорить процедуру получения сертификата невозможно — любые предложения побыстрее его выдать исходят от мошенников.

В конце августа глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил о выделении Курской области дополнительной финансовой помощи в размере 15,5 миллиарда рублей. В основном средства получат граждане, лишившиеся жилья. В зависимости от степени утраты пострадавшим выделяют компенсацию в размере 75 тысяч или 150 тысяч рублей на человека.