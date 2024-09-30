Раскрыта новая мошенническая схема с заменой счетчиков

Телефонные мошенники стали предлагать россиянам бесплатную замену приборов учета электроэнергии и водопотребления, рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», для этого они представляются сотрудниками энергосбыта или водоканала, подвергая жертву многоступенчатой атаке.

Для того, чтобы вызвать доверие, звонящий сразу же обращается к жертве по имени-отчеству, называет домашний адрес. Если получено согласие, то на телефон направляется SMS с номером заказа, чтобы перевести общение в мессенджер.

«Для завершения процедуры оформления бесплатного заказа мошенники просят передать скан паспорта или номер СНИЛСа. Следующий шаг — просьба сообщить пришедший на телефон код подтверждения», — предупреждает юрист.

Это позволяет получить доступ на портал Госуслуг. Если жертва отказывается передать данные, ее начинают закидывать SMS-сообщениями о том, что на портале произведен вход и оформлена некая доверенность. Там же указан номер подставного мобильного телефона.

«Для тех же, кто смог стойко пройти первые два этапа, подготовлено третье испытание. Через 2-3 дня после первого контакта на смартфон жертвы поступает видеозвонок», — говорит Хаминский.

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Абонент видит на экране эмблему Роскомнадзора, МВД или иного органа, «сотрудник» сообщает, что абонент в разговоре с злоумышленниками назвал информацию, которая скомпрометировала его аккаунт на портале Госуслуг. Затем сценарий по получению доступа к личному кабинету повторяется.

Чтобы не дать себя обмануть, специалист советует не отвечать на звонки с незнакомых номеров или не вступать ни в какие разговоры со звонящими.

Ранее на уловку злоумышленников попался профессор Горного университета. Мужчина попытался записаться на медицинское обследование и установил приложение для удаленного управления телефоном. В результате с его счетов похитили почти миллион рублей.