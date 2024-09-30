В России вырос серый рынок такси в соцсетях

В России наблюдается рост объемов серого рынка такси, сообщает Коммерсант. В мессенджерах и социальных сетях появляются различные группы и чат-боты для вызова машин и совместных поездок. К этому приводят высокие требования к самозанятым водителям, комиссии от агрегаторов и растущая стоимость услуг. В связи с этим гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил обращение премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею цифровизации разрешительных процедур в сфере пассажирского такси.