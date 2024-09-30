Депутат рекомендовал не хранить сбережения в юанях

Финансовый регулятор Китая точно не будет ориентироваться на потребности россиян, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов.

Покупать юань в качестве инвествалюты и для сохранения своих средств не следует, поскольку эта валюта жестко регулируется властями Китая, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Твердая моя рекомендация: никогда не покупать юани в качестве инвествалюты и для сохранения своих средств. Юань – точно не свободно конвертируемая валюта. Юани регулируются достаточно жестко властями Китая, и какой будет курс юаня у нас, знает только финансовый регулятор Китая, который будет ориентироваться уж точно не на потребности россиян», - сказал он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в пресс-центре НСН заявил, что Россия помогает юаню занять ведущую роль в мировой торговле. По его словам, китайская валюта заметно вытесняет евро, передает «Радиоточка НСН».