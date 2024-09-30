Доля новых авто в структуре выданных автокредитов в августе составила 80,7%

Доля новых автомобилей в общей структуре выданных автокредитов в августе составила 80,7% (115,2 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

При этом, по данным НБКИ, доля новых авто в июле 2024 года увеличилась на 0,3 п. п. (в июле 2024 года - 80,4%) по сравнению с предыдущим месяцем. Доля автомобилей с пробегом, напротив, за месяц сократилась, достигнув 19,3%.

В свою очередь, число кредитов на новые автомобили в августе 2024 года выросло на 70,8% год к году (в августе 2023 года - 67,4 тыс.), а их доля - на 13,5 п. п. (в августе 2023 года - 67,2%). Количество выданных кредитов на покупку новых автомобилей в августе 2024 года сократилось на 7% (в июле 2024 года - 123,9 тыс.).