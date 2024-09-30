Большинство россиян не хотят нести ответственность за пенсионный капитал

Большинство российских граждан (80 процентов) не хотят нести ответственность за накопление своего пенсионного капитала. Такие резудльтаты показал опрос от НПФ «Будущее» и проекта по финансовому просвещению «Графин», с которым ознакомилось ТАСС.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян. 41 процент из них считают государство ответственным за формирование пенсионных накоплений, 39 процентов опрошенных заявили о готовности разделить эту ответственность поровну. Еще 14 процентов (каждый седьмой респондент) полагают, что самостоятельно должны отвечать за такие сбережения.

Также в исследовании указано, что 30 процентов людей хотят жить на пенсии, имея пассивный доход, еще 28 процентов не будут бросать работу по достижении пенсионного возраста. 27 процентов респондентов рассчитывают на страховую пенсию, а 19 процентов — на личные сбережения.

Лишь 5 процентов участников опроса заявили, что озаботятся пенсионными сбережениями только по наступлении этого возраста. Чаще всего россияне начинают откладывать деньги на пенсию после 45 лет, четверть опрошенных — с 35-летнего возраста, когда заработок стабилен и есть возможность создать финансовые накопления.

25 процентов заявили, что им было бы комфортно копить на пенсию до одной тысячи рублей в месяц, уточнил управляющий директор НПФ «Будущее» Дмитрий Ключник. 33 процента россиян назвали достаточной сумму в 1-5 тысяч рублей, еще 30 процентов -— от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о надбавке к пенсии для двух категорий россиян в 2025 году. Речь об инвалидах I группы и пенсионерах старше 80 лет, они получат допвыплату в размере 1200 рублей.