В России в 2025 году могут увеличиться декретные выплаты и маткапитал

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что в 2025 году в России увеличатся декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал. Об этом сообщает РИА Новости. Рыжих сказала, что в следующем году максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит 794 355,8 руб. и в 2026 году - 882 575,4 руб. По ее словам, единовременное пособие при рождении ребенка с 2025 года увеличится до 25 735 руб., а с 2026 года - до 26 764 руб. Для работающих родителей максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут повысить в 2025 году до 69 тыс. руб. в месяц, а в 2026 году - до 76,7 тыс. руб. в месяц. Как заявила эксперт, размер маткапитала, который определяется исходя из значения индекса роста потребительских цен, в следующем году, предположительно, увеличится на 4,5%, а в 2026 году - на 4%. 24 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с начала 2025 года вырастет на более чем 16,5% и составит 22 440 рублей.

© Depositphotos