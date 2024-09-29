Названы регионы с самыми высокими зарплатами у разнорабочих

Самые высокие заработные платы в России получают разнорабочие в Москве (121,6 тысячи рублей), Республике Бурятии (117,8 тысячи рублей) и в Камчатском крае (115 тысяч рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на Headhunter.

Далее идет Оренбургская область с медианной зарплатой в 110,7 тысячи рублей, Кабардино-Балкарская республика и Республика Тыва с зарплатой в 110 тысяч рублей.

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Доходы разнорабочих Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области всего на одну тысячу рублей меньше.

Около 103-108 тысяч рублей в месяц получают работники этой профессии в Забайкальском крае, Республике Алтай, Астраханской, Амурской областях и Республике Саха (Якутия).