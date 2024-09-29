CNN: состояние Цукерберга выросло в шесть раз и достигло $201 млрд
Состояние главы американской корпорации Meta* Марка Цукерберга увеличилось шестикратно после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 млрд.
По данным CNN, Цукерберг стал четвёртым богатейшим человеком, чьё состояние достигло этой отметки.
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«У нас почти 500 млн активных пользователей в месяц, и мы ещё даже не запустились в некоторых крупных странах», — заявил Цукерберг.
По данным агентства, Цукерберга опережают лишь гендиректор Tesla и X Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор люксового бренда LVMH Бернар Арно.
Ранее канадский влогер и журналист в Китае Алекс Репортерфай заявил в беседе с RT, что Цукерберг преклонился перед политическими интересами США.
Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил властям Франции арестовать Цукерберга, так как в Facebook происходит то же, в чём обвиняют сооснователя Telegram Павла Дурова.
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.