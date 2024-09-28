Названы четыре фактора, которые повлияют на курс рубля в октябре

Основными факторами, которые будут влиять на курс доллара к рублю в октябре, станет динамика баланса импорта и экспорта, действия ЦБ на валютном рынке, ключевая ставка Центробанка и общий уровень продажи валютной выручки, полученной экспортерами, пишет РБК. Подчеркивается, что главным фактором, как и прежде, будут торговые потоки.

Отмечается, что на курсе рубля положительно скажется рост экспорта при достаточно умеренном импорте, при обратной ситуации позиции национальной валюты будут снижаться. При этом глава управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин считает, что в октябре баланс будет не в пользу рубля.

В ближайшее время будет поступать выручка за относительно низкий экспорт августа-сентября, в том числе из-за падения цен на нефть, — пояснил он.

По его словам, ситуация также осложнена пиковыми значениями оттока валюты, которая закладывается под будущий импорт. Он добавил, что к концу месяца они должны сильно упасть. Опрошенные агентством эксперты полагают, что курс доллара в октябре будет находиться в диапазоне от 89 до 96 рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк по итогам заседания совета директоров принял решение о повышении ключевой ставки до 19%. В регуляторе объяснили, что данный шаг был необходим для возобновления процесса дезинфляции.