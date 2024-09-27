Названы самые распространенные мифы о просрочке по кредиту

Эксперты, опрошенные «Банки.ру» рассказали, какие есть мифы о просрочке по кредиту.

Так, часто люди заблуждаются в том, что банки штрафуют за любую просрочку. Как отмечается, не все из них влекут за собой штрафы и пени. Подчеркивается, что банки лояльно относятся к техническим задержкам (1–2 дня), когда деньги с опозданием зачисляются через банкомат или с помощью переводов между банками.

Также распространенный миф – отсутствие возможности оспорить просрочку. Это можно сделать, если она появилась не по вине заемщика, отмечают специалисты. В публикации говорится, что оспорить просрочку можно, в частности, если она сформировалась, когда человек оформил кредитные каникулы, но банк вовремя не обработал заявление.

Также нередко люди думают, что даже за небольшую просрочку банк может забрать квартиру, пишет портал.

«Если вы просрочили один раз, банк, скорее всего, не пойдет на это. Но если вы не платите по кредиту в течение нескольких месяцев и не выходите на связь, банк обратится в суд. И тогда ваше имущество могут продать в счет долга», - говорится в статье.

Среди других мифов - одобрение банком второго кредита, даже если есть просрочка по первому, и пожизненное сохранение данных о просрочке в кредитной истории, отмечают авторы.

Ранее издание РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты об использовании средств бюджета на ряд программ господдержки сообщило, что число граждан, которые оформили одновременно два и более льготных ипотечных кредита, составляет на конец прошлого года в России 114,9 тыс.