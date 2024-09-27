Центробанк оценил спрос россиян на займы в ломбардах

Спрос на займы в ломбардах в первом полугодии 2024 года оставался стабильным, их средний размер превысил в апреле-июне отметку в 17 тысяч рублей, увеличившись квартал к кварталу на 8 процентов, следует из опубликованной Банком России статистики.

Рост показателя связали в регуляторе с повышением стоимости залоговых активов, указав, что в основном ломбарды выдают займы под залог изделий из золота.

В среднем за квартал в указанный период подписывалось чуть более четырех миллионов договоров, а портфель займов ломбардов увеличился на 13 процентов, до 62,6 миллиарда рублей, оценили в Центробанке.

Ранее стало известно, что в 2023 году российские сети ломбардов начали открывать собственные магазины, выставляя в них на продажу невостребованные заложенные товары — меховые и ювелирные изделия, а также электронику.