Россиян предупредили о временном подорожании товаров из Китая

Неделю с 1 по 7 октября китайцы будут праздновать День образования КНР. Праздник ещё не наступил, а посылки из страны уже идут с задержками. Эксперты предупреждают, что вместе со сроками доставки вырастут и цены на некоторые товары.

Рассказываем, как обстоят дела с посылками из Китая и когда всё восстановится.

На сколько задерживаются посылки из Китая

Посылки из Китая уже идут медленнее, так как российские импортёры и китайские поставщики спешили отгрузить товары до праздников, написали «Известия».

В противном случае он мог на неделю-две зависнуть на складах в КНР.

Когда все окончательно уйдут на праздники, сроки доставки грузов ориентировочно вырастут на 15–25%, сообщило издание.

Что подорожает

Высокий спрос и ограниченное предложение на фоне задержки с отправлением посылок приведёт к тому, что некоторые товары из Китая временно подорожают.

Заметнее всего вырастут цены на:

электронику;

одежду;

обувь.

В целом это коснётся всех товаров электронной коммерции, так как онлайн-магазины и маркетплейсы зависят от прямых поставок, отметили опрошенные изданием эксперты.

Когда сроки доставки восстановятся

На нормализацию логистики, как правило, требуется ещё пара недель после праздников, подытожили «Известия».