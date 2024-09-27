В Google приняли решение по работе в России

Компания Google стремится сохранить свои бесплатные сервисы доступными для пользователей в России, сообщают «Известия» со ссылкой на ответ компании. Там признали наличие проблемы с учетными записями и заявили, что работают над решением этой проблемы.

Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России, — заявили в Google.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ранее подтвердили, что Google ограничил возможность создания новых аккаунтов для граждан России. По данным ведомства, операторы связи зафиксировали сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям.

IT-эксперт Артем Геллер объяснил, что при запрете Google регистрировать новые аккаунты в России больше не будет возможности создавать каналы на YouTube. Он подчеркнул, что с большой вероятностью пользователей, у которых есть аккаунт, проблема не коснется.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает, что из России могут уйти бесплатное хранилище и электронная почта от Google Gmail. Он пояснил, что иностранные IT-компании имеют привычку покидать российский рынок «по-английски», нарушая все договорные обязательства, в связи с чем россиянам лучше перейти на отечественные почтовые сервисы.