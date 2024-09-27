Россияне потратили десятки миллиардов рублей на кроссовки

Россияне израсходовали около 45 миллиардов рублей на покупку кроссовок. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По результатам подсчетов оказалось, что эта сумма является рекордной, так как в прошлом году за аналогичный период россияне потратили на данный вид товара около 32 миллиардов рублей. При этом за семь месяцев 2022 и 2021 года эта сумма составила по 18 и 17,1 миллиардов рублей соответственно.

В этом году средняя цена на кроссовки в стране составляла 3 699 рублей, увеличившись на 500 рублей. Хотя в 2022 и 2021 годах спортивная обувь была дороже, чем в 2024 году. Эксперты объясняют увеличение расходов на кроссовки с распространившимся в России трендом на здоровый образ жизни.

Ранее врач-ортопед Лев Дунаев рассказал о самой удобной обуви. По его словам, хорошей обувью считается та, которая не жмет, хорошо фиксирует ногу в области голеностопа и правильно распределяет нагрузку на разные отделы стопы. По таким параметрам подходят именно кроссовки, уточнил эксперт.